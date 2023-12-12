Halil Umut Meler, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğradı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yaptığı saldırıyı Avrupa basını manşetlerine taşıdı. İşte atılan manşetler...

İNGİLTERE



İngiliz The Guardian gazetesi "Ankaragücü başkanının hakemi yumruklamasının ardından Türk futbol ligi askıya alındı" başlığıyla verdiği haberde hakemin takımlardan birinin başkanı tarafından yumruklandıktan sonra yerde yatarken tekme atıldığını yazdı.

Meler ve Koca'nın hastanede tedavi gördükten sonra Koca'nın göz altına alındığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırıyı kınadığı aktarıldı.

BBC ise "Kaotik sahneler" manşetiyle şu yazıyı haberinde geçirdi, "Meler, çimlerin üzerinde yatarken başkalarından birkaç darbe aldı ve küçük bir kırık da dahil olmak üzere yaralandı. Olay, oyuncular ve kulüp yetkililerinin dahil olduğu kaotik sahnelere yol açtı."

Hakem Halil Umut Meler'e saldırı: Ankaragücü Başkanı Koca tutuklandı, tüm ligler süresiz ertelendi

Telegraph gazetesi Türkiye'nin önde gelen hakemlerinden birinin maç sonrasında kulüp başkanı tarafından yumruklanmasının ardından liglerin süresiz askıya alındığını duyurdu.

FRANSA



Hakeme saldırı Fransız medyasında da yankılandı.

Olayı 'Şiddet' üst başlığı ile duyuran Liberation, Türkiye'nin birinci futbol ligi olan Süper Lig maçı sonrası hakeme çok sayıda kişinin saldırdığını yazdı. Haberde FIFA'nın olayı kabul edilemez olarak tanımladığına yer verildi.

Görüntülerin sürreel olduğu vurgulanan haberde Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'in yüzüne yumruk attığı belirtildi.

La Depeche, "Türkiye'de hakem ağır dövüldü" başlığıyla manşetlerinde yer verdi.

Le Monde gazetesi de yüzüne yumruk yedikten sonra yere düşen hakeme yerde de tekme atıldığını yazdı.

ALMANYA



Alman Bild gazetesi ise haberi "Dayak skandalı sonrası Türkiye'de maçlar durdu" başlığı attığı haberinde Meler'e çirkin bir saldırı gerçekleştiğini yazdı.

Spiegel dergisinin internet sitesinde yayınlanan haberde bir kulüp başkanının hakeme saldırmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonun maçları askıya aldığı duyuruldu. Haberde yayınlanan fotoğraflarda saldırı sonrası hakemin gözünün morardığının görüldüğü vurgulandı.

İTALYA



İtalyan haber ajansı ANSA haberi "Türkiye, şampiyona süresiz askıya alındı" başlığıyla duyurdu. Saldırının "linç" olarak tanımlandığı haberde Ankaragücü başkanının saatler sonra gözaltına alındığı vurgulandı.

Ünlü İtalyan spor gazetesi Gazzetta de la Sport "Türkiye'de çılgınlık: Başkan hakemi yumrukladı, tutuklandı ve lig askıya alındı" başlığını attı.

Haberde Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın sahayı çılgınca basmasının ardından futbol federasyonunun sansasyonel bir karar alarak tüm maçları askıya aldığı vurgulandı.

Euro Sport'da "Türkiye'de kaos" başlığıyla;

"Süper Lig maçı sonrası "hakem Halil Umut Meler'in kulüp başkanı tarafından yumruklanmasının ardından Türkiye'de kaos ortamı oluştu. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın darbesiyle yere düşen Meler, daha sonra başkaları tarafından tekmelendi. Lig süresiz olarak askıya alındı ve saldırı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere geniş çapta kınandı."

İSPANYA



"Utanç anı, vahşice tekmelendi"

İspanya'dan Sport ES haberinde, "Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, hakem Meler'in yüzüne vurarak saldırdığı bu pazartesi Türk futbolunu utandıran bir olay yaşandı . Hakem kendini korumak isterken kendini yerde buldu ve vahşice tekmelendi. Bu olay nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın da onayıyla Türkiye'deki tüm futbol ligleri bir sonraki duyuruya kadar durduruldu." ifadelerini kullandı.

CNN ENDONEZYA



"Acı içinde yerde yatarken tekmelendi"

Maçın 1-1 berabere bitmesinin ardından öfkesini dışa vurmak için bir anda sahaya giren Koca, Meler'e vurdu. Sadece kendisi dayak yemedi, Meler sahada acı içinde yatarken Ankaragücü taraflarından biri tarafından tekmelendi.

Öte yandan haberde, "Meler şu anda Türkiye'nin sahip olduğu elit hakemlerden biri. Bunun dışında Meler aynı zamanda elit bir UEFA hakemi statüsüne de sahip" ifadeleri kullanıldı.

PORTEKİZ



Observador

"Ankaragücü Başkanı sahaya girdi ve uluslararası hakeme yumruk attı"

Halil Umut Meler, Benfica-Salzburg ve Real-Sp.'yi maçında görev alan Türk uluslararası hakem. Sahadayken Anakaragücü başkanı tarafından yumruklandı.

Diğer Arupa ülkeleri ise şunları yazdı;

"Halil Umut Meler'e korkunç saldırı"

Görüntü dünya çapında yayıldı ve birçok insanı şok etti. Dün akşam Ankara'da Rizespor sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-1 mağlup ederken, karşılaşma sonunda son derece ciddi olaylar yaşandı. Maçın hakemine öfkelenen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, fiziki saldırıda bulundu.

"Türkiye'de bir kulüp başkanının çılgınlığı"

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Rizespor karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Hakem yere düştü ve ardından şişmiş bir yüzle ortaya çıktı.