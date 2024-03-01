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Spor

Halil Umut Meler'in 3. Beşiktaş-Galatasaray derbisi

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 3. kez Beşiktaş-Galatasaray derbisinde görev alacak.

IHA1 Mart 2024 Cuma 14:02 - Güncelleme:
Halil Umut Meler'in 3. Beşiktaş-Galatasaray derbisi
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

3. KEZ BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİNDE

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde 3. kez Beşiktaş - Galatasaray derbisinde düdük çalacak. FIFA kokartlı hakemin düdük çaldığı 2 derbiyi sarı-kırmızılılar kazanmıştı. Ligin ilk yarısında Rams Park'ta oynanan bu derbiyi de Meler yönetmişti.

Halil Umut Meler, daha önce 3 defa Galatasaray - Fenerbahçe, 3 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 4, siyah-beyazlılar 2 ve Fenerbahçe de 1 galibiyet aldı. 1 mücadele ise berabere tamamlandı.

Halil Umut Meler'in düdük çaldığı derbiler şöyle:

21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

21.03.2021

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

19.07.2020

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

05.11.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

02.04.2023

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4

21.10.2023

Galatasaray: 2 - Beşiktaş. 1

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