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Spor

Halil Umut Meler'in darp edilmesine ilişkin dava ertelendi

Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında Halil Umut Meler'e saldıran aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılamasına başlandı.

AA9 Ocak 2024 Salı 11:13 - Güncelleme:
Halil Umut Meler'in darp edilmesine ilişkin dava ertelendi
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Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yargılandığı davanın ikincisi 28 Şubat'ta görülecek.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 12 Aralık 2023'te Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs", "tehdit", "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından tutuklandı.

İddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince 15 Aralık'ta kabul edildi.

Avukatların itirazı üzerine sanıklar, 27 Aralık'ta adli kontrolle serbest bırakıldı. Davanın ilk duruşması bugün Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, Meler "müşteki", eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

Şüphelilerden Koca'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, Çelikkaya ve Şahin'in, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapsi, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmaları istendi.

Can hakkında ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.

Şüpheliler hakkında ayrıca 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı istendi.

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