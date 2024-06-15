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Spor

Halil Umut Meler'in EURO 2024'te düdük çalacağı ilk maç belli oldu

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) E Grubu'nda Belçika ile Slovakya arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak.

IHA15 Haziran 2024 Cumartesi 13:25 - Güncelleme:
Halil Umut Meler'in EURO 2024'te düdük çalacağı ilk maç belli oldu
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UEFA'dan yapılan resmi açıklamaya göre FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, EURO 2024 E Grubu'nda Belçika ile Slovakya arasında oynanancak karşılaşmayı yönetecek. Müsabaka, 17 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00'da Almanya'nın Frankfurt kentinde oynanacak. Söz konusu mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Dördüncü hakem, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Serdar Gözübüyük olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Alman hakem Bastian Dankert oturacak. AVAR'da ise Alper Ulusoy ile Alman hakem Marco Fritz görev yapacak.

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