Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Hastane çıkışı demeç vermeyen FIFA kokartlı hakem, aracına binmeden önce el sallamakla yetindi. Meler'in polis eşliğinde kara yoluyla İzmir'e gideceği öğrenildi.

"DURUMU GAYET İYİ"

Meler'in durumu hakkında açıklama yapan Başhekim Dr. Mehmet Yörübulut şu ifadeleri kullandı;

"Halil Umut Meler'i ilk haliyle taburcu ettik. Morali gayet iyi. Gittiği yerde kontrollerini olacaktır. Gözündeki şişlik dışında herhangi bir sorunu kalmadı. Bundan sonraki hayatında sağlıklı, başarılı mesleki kariyer diliyoruz. Sporcu olduğu için her sporcuda boyun fıtığı oluyor. Travma nedeniyle boyunda bir düzleşme oluşmuş sadece. Tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık zamanla iyileşecek, küçük bir çatlaktı zaten. Kanama da kalmadı. Başka bir sorunu yok."