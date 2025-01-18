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Spor

Halim Okta: Bugün şanssız bir gündü, olmadı

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Okta Karşılaşmayı değerlendiren Okta, 'Bu maçta son haftalara göre oynadığımız en tempolu maçlardan birisini oynadık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra baskı yönünde de iyiydik İyi oynadığımızı düşünüyorum ve bu maçı böyle bir oyunun sonunda kazanmalıydık.' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi18 Ocak 2025 Cumartesi 22:27 - Güncelleme:
Halim Okta: Bugün şanssız bir gündü, olmadı
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Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Okta, "Bu maçta son haftalara göre oynadığımız en tempolu maçlardan birisini oynadık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra baskı yönünde de iyiydik İyi oynadığımızı düşünüyorum ve bu maçı böyle bir oyunun sonunda kazanmalıydık. Kazanamadığımız için üzgünüz." dedi.

Şanssız olduklarını ifade eden Okta, "Bugün vuruşlarda rakibin ayağına çarpan toplar oldu, onlar gol olabilirdi. Uzun süre gol olmaması oyuncularda baskı yaratabilir, bazen topun da istemesi gerekiyor. Bugün şanssız bir gündü, olmadı." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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