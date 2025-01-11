İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2025 Cumartesi / 12 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4431
  • EURO
    36,354
  • ALTIN
    3064.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Halim Okta: Eksiklerimiz bariz görülüyor
Spor

Halim Okta: Eksiklerimiz bariz görülüyor

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, 2-1'lik Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi11 Ocak 2025 Cumartesi 22:45 - Güncelleme:
Halim Okta: Eksiklerimiz bariz görülüyor
ABONE OL

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, 2-1'lik Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"EKSİKLERİMİZ BARİZ GÖRÜLÜYOR"

Mücadeleyi değerlendiren Okta, "Kazandığımız için mutluyuz. Maçın ilk yarısında oyuncularımıza söylediğimiz topun bizde kalması ve oyunun yönünü değiştirmede başarılı olduk. İkinci yarıda da devam ettirmek istedik bunu ama topun kontrolünü rakibe verdik, çıkamadık. Bu istediğimiz bir şey değildi. Eksikler görülüyor, bunları kısa sürede halletmeye çalışacağız." dedi.

"İNCELİYORUZ, ÇÖZECEĞİZ"

Çok basit hatalar yaptıklarını dile getiren Okta, "Çok basit tercih hataları, top kayıpları yaptık ve bunlar kalemizde pozisyon olarak görüldü. İnceliyoruz, en kısa sürede çözeceğiz." ifadelerini de kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.