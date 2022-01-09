Halim Okta: İzleyenlere keyifli bir maç izlettik

9 Ocak 2022 Pazar 22:12 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 22:12

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, sınırlı sayıda oyuncularla maçın başından sonuna oyuna hükmettiklerini kaydetti.

Okta, çok iyi bir maç oynadıklarına değinerek, "Maçın büyük bir bölümünde topa hakim olan pozisyon bulan bizdik. Çok güzel goller attık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İki duran toptan gol yedik. Bireysel hataları engellesek maçı kazanmamız kolay olacaktı. Futbolun kaderi bu. Bulduğunuz pozisyonları değerlendiremezseniz gol yiyorsunuz. İzleyenlere keyifli bir maç izlettik. Sınırlı sayıda oyuncularla güzel maç çıkardık. Çaykur Rizespor'u da tebrik ediyoruz. İyi bir maç oynadılar." ifadelerini kullandı.

Alt yapıdan 9 oyuncunun kadroda olduğunun hatırlatılması üzerine Okta, "Yıllardır arzuladığımız şey alt yapıdan oyuncu. Beşiktaş'ın öz kaynağından ilk on birinde dokuz alt yapı oyuncusu olmasını isteriz. İlk vitrine çıkan kupa maçında ve bugün Emirhan'dı. Rıdvan, Ersin alt yapıdan çıkan oyuncular ve diğerleri var. Alt yapıdan yeni oyuncular geliyor. Spor kamuoyu ile önümüzdeki günlerde paylaşma fırsatı bulacağız." dedi.

Hakem yönetimi ile ilgili konuşmak istemediğini belirten Okta, "Son anda çıkan gerginlik anlık bir olaydı. Faul oldu ama Montero gereksiz bir müdahalede bulundu. Böyle bir olay olsun istemezdik. Futbol centilmence başlasın bitsin istiyoruz." diye konuştu.