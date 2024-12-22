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Spor

Halim Okta: Kazanamadığımız için üzgünüz

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, “Kazanamadığımız için üzgünüz. Arzu ettiğimiz gibi bir oyun ortaya koyamadık. Buna rağmen maçı kazanmak için birkaç tane pozisyon yakaladık” dedi.

DHA22 Aralık 2024 Pazar 11:28 - Güncelleme:
Halim Okta: Kazanamadığımız için üzgünüz
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Beşiktaş, Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta değerlendirmelerde bulundu. İstedikleri oyunu sergileyemediğini aktaran Halim Okta, "Kazanamadığımız için üzgünüz. Arzu ettiğimiz gibi bir oyun ortaya koyamadık. Buna rağmen maçı kazanmak için birkaç tane pozisyon yakaladık. İstediğin topun gol olması zor zamanlarda takımın işine yarayabiliyor. Değişiklikleri sakatlıklar sebebiyle yapmak durumunda kaldık. Kazanamadığımız için üzgünüz" sözlerini sarf etti.

Taraftarların tepkisine maruz kalan Arthur Masuaku'nun oyuna girme sebebini açıklayan Okta, "Oyuna alınma sebebi Bahtiyar'ın oyundan çıkmak istemesinden dolayı oldu. İlk yarıda da doktorumuz Bahtiyar'ın belki devam edemeyeceğini söylemişti. Çıktığı dakikaya kadar elinden geleni gösterdi. Değişiklik o yüzden oldu" ifadelerini kullandı.

'SKORLARIN KÖTÜ GİTMESİ ETKİLİYOR'

Oyuncuların olumsuz geçen bu dönemden etkilendiğini aktaran Halim Okta, "Skorların kötü gitmiş olması da onları çok etkiliyor. Sezon başında takım iyi bir başlangıç yapmıştı. Neler olduğunu biliyorlar ve motivasyonları düşük. Bu senenin son maçı olması ve zaman olması toparlanmaları için iyi olabilir" dedi.

Halim Okta sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bu bir süreç. Arka arkaya maç kazandığınız zaman alışkanlık haline geliyor. Zaman zaman sakatlıklar, yorgunluklar, hakem hataları, yeterli performansı gösterememeleri puan kaybına sebep olduğunda rakip takımlar kazanınca ara açılıyor."

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