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Spor

Halim Okta: Yolumuza devam edeceğiz

Sivasspor deplasmanından 3 puanla ayrılan Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Halim Okta açıklamalarda bulundu.

IHA7 Ocak 2025 Salı 22:22 - Güncelleme:
Halim Okta: Yolumuza devam edeceğiz
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Sivasspor deplasmanından 3 puanla ayrılan Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Halim Okta, "Kazandığımız için mutluyuz. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk hafta maçında Beşiktaş, konuk olduğu Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, "Kupada bugün ilk maçı oynadık. Zor olacağını biliyorduk. İstediklerimizi futbolcularımız uyguladı. 1 gol bulduk. Topun hakimiyeti bizdeydi. İyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarı topu biraz fazla rakibe verdik. Son haftalardaki skorlardan kaynaklanan içgüdüyle topu korumaya çalıştık. Kazandığımız için mutluyuz. Yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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