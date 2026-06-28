Halis Karataş: 100. yıl benim için çok önemliydi

Türk yarışçılık tarihinin en büyüğü olan ve Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan 100. Gazi Koşusu'nda zafere Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu 'Bay Nalçakan' isimli safkan jokey Halis Karataş ile uzandı.

Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde kupayı kazanarak kariyerinin 7. Gazi Koşusu zaferini elde eden Halis Karataş, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karataş, "Tabii her yıl camia olarak çok heyecanlıyız. Herkes atını en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor. Ama bu senenin önemi 100. yıl olması. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına önemli bir koşu. Ben jokey olarak ve tüm meslektaşlarım, at sahibi bütün camia ve üzerine yarışseverler de çok merakla bugünü bekliyordu. Muhteşem bir atmosfer vardı. Benim adıma çok güzel bir gündü. O yüzden herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BENİ HİÇBİR ŞEKİLDE ZORLAMADI"

Yarışın temposu ile ilgili bilgiler veren Karataş, "Önceki yarışlarda herhalde 1-2 kere beklemiş benim safkan. Ve o yarışlarda çok iyi bir netice almamıştı. Ama ben daha ilk Ankara'daki idmana çıktığımda bu atın beklemede bir sorunu olacağını düşünmemiştim. Ama Ankara'daki Mehmet Akif Ersoy Koşusu'nda gücü ne kadar diye orada bir görmek istedim. Hakikaten orada sınırsız bir gücü olduğunu bana gösterdi. Çünkü bin 400'den sonraki 12-12-12 gibi çok ciddi bir tempo yapması ve fotoya gelirken dahi hiçbir şekilde aksiyonunun küçülmemesi, mesafe olarak da hiçbir sıkıntısı olmadığını göstermişti. O yüzden çok ümitliydim. Bugün de startı iyi aldı. Sonrasında 4-5'lere kaldık. Oralarda hiç kantarıma yüklenmedi. Beni hiçbir şekilde zorlamadı. Tamamen bana tabiydi. O şekilde 800'lere kadar yürüdük. 700'lere geldiğimizde biraz duvar gibi oldu. Ayhan'ın atı hafif dışarı açılır gibi olduğunda ben girdim ve 'Ayhan' dememle beraber orada çıktığında zaten benim için orada yarış bitti. Aslında kağıt üzerinde yarış öncesine baktığımızda bu yarışın bu tempolarda gitmemesi, daha ciddi tempolu olacağını düşünüyordum. Bine kadar hiç öyle bir tempo olmadı. Çok yavaş bir tempo oldu. Bu bir yerde benim işime yaradı. Bizim için her şey çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

"TRİBÜNÜN TEZAHÜRATLARI GERÇEKTEN ÇOK DUYGULANDIRDI"

Bu yıl kariyerinde 39. sene olduğunu aktaran Karataş, yarışseverlerle ilgili şunları söyledi:

"Onlar her zaman benim başımın tacıdır. Onlara en iyi şekilde layık olmaya çalıştım. Her bindiğim atı en iyi yere getirmeye çalıştım. Onun da çok iyi bilincindeler. Gerçekten ben atın yanında yürürken özellikle birinci ve ikinci tribünün tezahüratları gerçekten çok duygulandırdı. Keza daha bir motive etti ve öz güvenimi daha bir tazeledi. O yüzden hepsine çok teşekkür ediyorum."

"100. YIL BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

53 yaşındaki jokey, 7. kez kazandığı Gazi Koşusu ve 8 şampiyonluğu bulunan Ahmet Çelik ile ilgili soruya, "Ben artık onlara bakmıyorum. Ahmet arkadaşımızın önünde çok uzun yıllar var. 9'ları, 10'ları rahatlıkla kırma imkanına sahip. 100. yıl benim için çok önemliydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim" diye yanıt verdi.