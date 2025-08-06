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Spor

Halkbank, 3 oyuncu ile sözleşme yeniledi

Efeler Ligi ekibi Halkbank, orta oyuncular Emre Tayaz, Tuna Uzunkol ile smaçör Yiğit Hamza Aslan ile sözleşme uzattığını duyurdu.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 10:58 - Güncelleme:
Halkbank, 3 oyuncu ile sözleşme yeniledi
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Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, orta oyuncular Emre Tayaz, Tuna Uzunkol ile smaçör Yiğit Hamza Aslan'ın sözleşmelerini uzattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında orta oyuncu Yunus Emre Tayaz ile altyapımızdan yetişen genç orta oyuncumuz Tuna Uzunkol yola devam etme kararı almıştır. Diğer taraftan altyapımızdan yetişen genç smaçörümüz Yiğit Hamza Aslan da 2025-2026 sezonunda Halkbank formasıyla sahada olacak. Oyuncularımıza yeni sezonda başarılar diliyor, sağlıklı ve verimli bir yıl temenni ediyoruz." denildi.

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  • Tuna Uzunkol

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