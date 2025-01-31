Halkbank, Alanya Belediyespor deplasmanında

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 19. hafta mücadelesinde Halkbank, yarın On Hotels Alanya Belediyespor'a konuk olacak.

Alanya 100.Yıl Recep Hacıhafızoğlu Salonu'ndaki karşılaşma, saat 14:00'te başlayacak.

Mücadeleyi, Halid Cerit ve Sevilay Gezer Boyacı hakem ikilisi yönetecek.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki Perugia galibiyetine hakkında Halkbank'ın pasör oyuncusu Caner Çiçekoğlu, "Bence Türk voleybolunun en değerli akşamlarından birini yaşadık. Bu, futbolda Real Madrid'i, Inter'i yenmekle eşdeğer ama bunlar geride kaldı." dedi.



Alanya maçına odaklandıklandıklarını vurgulayan Caner, "Hedefimiz zirve yarışına kayıpsız devam etmek. Çok değerli kadromuzla galibiyeti alacağımıza inanıyoruz. Rakibimizin de neler yapabileceğinin ve sahada yaşatacağı zorlukların bilincindeyiz. Her zorluğa hazırlıklı olacağız." ifadelerini kullandı.