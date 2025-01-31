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Spor

Halkbank, Alanya Belediyespor deplasmanında

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 19. haftasında Halkbank, deplasmanda On Hotels Alanya Belediyespor'a konuk olacak.

AA31 Ocak 2025 Cuma 13:16 - Güncelleme:
Halkbank, Alanya Belediyespor deplasmanında
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 19. hafta mücadelesinde Halkbank, yarın On Hotels Alanya Belediyespor'a konuk olacak.

Alanya 100.Yıl Recep Hacıhafızoğlu Salonu'ndaki karşılaşma, saat 14:00'te başlayacak.

Mücadeleyi, Halid Cerit ve Sevilay Gezer Boyacı hakem ikilisi yönetecek.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki Perugia galibiyetine hakkında Halkbank'ın pasör oyuncusu Caner Çiçekoğlu, "Bence Türk voleybolunun en değerli akşamlarından birini yaşadık. Bu, futbolda Real Madrid'i, Inter'i yenmekle eşdeğer ama bunlar geride kaldı." dedi.

Alanya maçına odaklandıklandıklarını vurgulayan Caner, "Hedefimiz zirve yarışına kayıpsız devam etmek. Çok değerli kadromuzla galibiyeti alacağımıza inanıyoruz. Rakibimizin de neler yapabileceğinin ve sahada yaşatacağı zorlukların bilincindeyiz. Her zorluğa hazırlıklı olacağız." ifadelerini kullandı.

  • Halkbank
  • On Hotels Alanya Belediyespor
  • Efeler Ligi

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