İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2025 Pazar / 26 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Halkbank, Altekma deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü
Spor

Halkbank, Altekma deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü

Efeler Ligi'nin 3. haftasında Halkbank, Altekma karşısında çekişmeli geçen mücadeleyi 3-2 kazanarak deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

IHA16 Kasım 2025 Pazar 22:25 - Güncelleme:
Halkbank, Altekma deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü
ABONE OL

Efeler Ligi'nin 3. haftasında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, deplasmanda Altekma'yı 3-2 mağlup etti.

Salon: Atatürk

Hakemler: Yavuz Akdemir, Serhat Semiz

Altekma: Maksim Buculjevic, Jordan Matthew Ewert, Gulhan Emir Pinar, Gabriel Jose Da Silva Candido, Cafer Kirkit, Bertug Ondes, Arda Kara (L), Huseyin Sahin(L), Mehmet Bogachan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Kenan Sarp Derince, Dunya Kandemir, Niyazi Ulas Dokumaci, Zilic Branko

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Ulaş Kıyak, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Ertuğrul Gazi Metin, Marek Sotola, Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Berk Dilmenler

Setler: 25-21, 22-25, 16-25, 25-21

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.