İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2020 Perşembe / 27 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9331
  • EURO
    9,2888
  • ALTIN
    485.748
  • BIST100
    1180.43
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Halkbank, Avusturya takımı UVC Holding Graz'ı rahat geçti
Spor

Halkbank, Avusturya takımı UVC Holding Graz'ı rahat geçti

2021 CEV Challenge Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Halkbank, ikinci tur rövanş maçında sahasında konuk ettiği Avusturya'nın UVC Holding Graz takımını 25-17, 25-16, 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup ederek adını son 32 turuna yazdırdı.

DHA15 Ekim 2020 Perşembe 21:36 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 21:36
ABONE OL

Halkbank, geçtiğimiz hafta Avusturya'da oynanan ilk karşılaşmadan da 3-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

Halkbank'ın CEV Challenge Kupası son 32 turundaki rakibi İsrail’in Hapoel Kfar Saba takımı olacak.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), Alexandar Tubylov (Rusya)

HALKBANK: Hakkı, Walsh, Berger, Oğuzhan, Hernandez, Gökhan, Volkan (L), Caner (L) (Aslan, Fatih Eren, Murat, Ediz Kaan, Efe)

UVC HOLDING GRAZ: Fonseca, Pereira, Unterberger, Kremer, Kratz, Reiter, Ochaya (L)

SETLER: 25-17, 25-16, 25-13

Süre: 61 dakika (20, 22, 19)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.