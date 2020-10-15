Halkbank, Avusturya takımı UVC Holding Graz'ı rahat geçti

Halkbank, geçtiğimiz hafta Avusturya'da oynanan ilk karşılaşmadan da 3-0'lık skorla galip ayrılmıştı.
Halkbank'ın CEV Challenge Kupası son 32 turundaki rakibi İsrail’in Hapoel Kfar Saba takımı olacak.
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), Alexandar Tubylov (Rusya)
HALKBANK: Hakkı, Walsh, Berger, Oğuzhan, Hernandez, Gökhan, Volkan (L), Caner (L) (Aslan, Fatih Eren, Murat, Ediz Kaan, Efe)
UVC HOLDING GRAZ: Fonseca, Pereira, Unterberger, Kremer, Kratz, Reiter, Ochaya (L)
SETLER: 25-17, 25-16, 25-13
Süre: 61 dakika (20, 22, 19)