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Spor

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali için tam motive

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesi hazırlıklarını sürdüren Hlakbank'ın deneyimli oyuncusu İzet Ünver organizasyon öncesi açıklamalarda bulundu.

AA1 Mayıs 2025 Perşembe 13:45 - Güncelleme:
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali için tam motive
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesi hazırlıklarını başantrenör Radostin Stoytchev yönetiminde sürdürüyor.

Polonya'nın Lodz kentinde 16-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyon öncesinde, takımın deneyimli oyuncusu İzzet Ünver açıklamalarda bulundu.

Sezon boyunca yaşadıkları zorluklara rağmen Şampiyonlar Ligi'ne odaklandıklarını belirten İzzet, şunları kaydetti:

"Ligin ilk düdüğünden bu yana sakatlıklardan çok çektik, hiçbir zaman tam randımanlı olamadık. Sezon içinde yaşadıklarımız özellikle Türkiye liginde elimizde olmadan sergilediğimiz inişli çıkışlı grafik, Şampiyonlar Ligi'ne sımsıkı tutunmamızı sağladı. Türk erkek voleybolu olarak Avrupa arenasındaki başarı grafiğimizi yukarı çıkartmak adına bu dörtlü final bizim için çok kritik, bunu biliyoruz. Halkbank olarak 3-4 yıldır CEV Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiğimiz başarı ülkemize gelen yabancı oyuncuların da kalitesini yukarı çıkartmıştır. Bizi de en yukarının yörüngesine oturttu. Bu durumun erkek voleybolu olarak ivmemizi daha da yukarı çekeceğini düşünüyorum."

"MADALYA İLE DÖNMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ EN YÜKSEK SEVİYEDE ORTAYA KOYMAK İSTİYORUZ"

Dörtlü Final'de her takımın eşit olduğunu ve kupa hedefiyle katıldıklarını ifade eden İzzet, şu değerlendirmede bulundu:

"Dörtlü Final, maç maç ilerlenecek bir organizasyon ve önümüzde kazanmamız gereken iki mücadele bulunuyor. Aynı zamanda Avrupa voleybolunun en iyi son dört takımı tek amaç uğruna mücadelelerini ortaya koyacak. Madalya ile dönmek için elimizden geleni en yüksek seviyede ortaya koymak istiyoruz."

  • Halkbank
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