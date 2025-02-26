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Spor

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Halkbank, deplasmanda İtalya'nın Allianz Milano takımına 3-1 yenilmesine rağmen altın seti kazanarak çeyrek finale çıktı.

HABER MERKEZİ26 Şubat 2025 Çarşamba 09:35 - Güncelleme:
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde
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Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Halkbank, deplasmanda İtalya'nın Allianz Milano takımına 3-1 yenilmesine rağmen altın seti kazanarak çeyrek finale yükseldi. Ankara'daki ilk maçı 3-1 kazanan Halkbank, Milano'da oynanan karşılaşmayı 25-16, 26-24, 23-25 ve 28-26'lık setlerle 3-1 kaybetti.

Çeyrek finali belirlemek için oynanan altın seti geriden gelerek 15-13 kazanan Halkbank, adını çeyrek finale yazdırdı.

Halkbank, çeyrek finalde Polonya'nın PGE Projekt takımıyla eşleşti.

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