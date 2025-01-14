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Spor

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fransa deplasmanında

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Halkbank yarın deplasmanda Atlantique ile karşılaşacak.

AA14 Ocak 2025 Salı 11:57 - Güncelleme:
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fransa deplasmanında
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında deplasmanda yarın Fransa'nın Saint-Nazaire VB Atlantique ekibiyle karşılaşacak.

Saint-Nazaire'deki La Soucoupe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Ukraynalı Mykhaylo Medvid ile Belçikalı Marie-Catherine Boulanger hakem ikilisi yönetecek.

Başkent temsilcisi grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olan Fransız ekibi ise averajla üçüncü sırada bulunuyor.

Ankara'daki ilk maçta Fransız takımı karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

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