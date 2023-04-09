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Spor

Halkbank, Cizre Beldiyespor'u 3-0 yendi

Efeler Ligi 25.hafta mücadelesinde Halkbank, deplasmanda Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

AA9 Nisan 2023 Pazar 15:07 - Güncelleme:
Halkbank, Cizre Beldiyespor'u 3-0 yendi
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 25. haftasında Halkbank, deplasmanda Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Şırnak

Hakemler: Tuncay Kandemir, Furkan Salduz

Cizre Belediyespor: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Winkelmuller, Ivanov, Semih Çelik, Ömer Furkan Dur, ( Kemal Kayhan, Muhammed Ertuğrul, Taha Erden )

Halkbank : Yiğit Gülmezoğlu, Aslan Ekşi, Doğukan Ulu, Yunus Emre Tayaz, Abdel Aziz, Bruno (İvgen, Volkan Döne, Oğuzhan, Mustafa Koç, Ma'a, Serhat Coşkun)

Setler: 20-25, 23-25, 20-25

Süre: 74 dakika (25, 24, 25)

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