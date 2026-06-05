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Spor

Halkbank, Denislav Bardarov transferini duyurdu

Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Bulgaristan milli takım oyuncusu smaçör Denislav Bardarov'u renklerine bağladı.

AA5 Haziran 2026 Cuma 16:38 - Güncelleme:
Halkbank, Denislav Bardarov transferini duyurdu
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Bulgaristan milli takım oyuncularından smaçör Denislav Bardarov'u kadrosuna kattı.

Başkent kulübünün açıklamasında, "Hoş geldin Denislav Bardarov. Halkbank Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Bulgar smaçör Denislav Bardarov ile anlaşmaya varmıştır. 2003 doğumlu ve 200 cm boyundaki oyuncu, kariyerine Bulgaristan'ın Levski Sofia takımında başlamış, ardından SKV Montana forması giymiştir. Daha sonra Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Cizre Belediyespor formalarıyla mücadele eden Bardarov, İtalya'nın Yuasa Battery Grottazzolina takımında da görev almıştır. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giyen genç smaçör, Bulgaristan milli takımı kadrosunda da yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.

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