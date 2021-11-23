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Spor

Halkbank, deplasmanda rahat kazandı

Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi 9. haftasında deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

23 Kasım 2021 Salı 00:46 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 00:46
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. haftanın son maçında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

SALON: TVF Cengiz Göllü

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Recep Karakoç

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Geraldo, Gökhan Gökgöz, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Fatih Eren Uğur, Burakhan Tosun, Bahov (Ahmet Karataş, Umut Özdemir)

HALKBANK: Selçuk Keskin, Vigrass, Bruno, Oğuzhan Karasu, Ramos, Efe Bayram (Caner Ergül, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Abdullah Çam, Yiğit Gülmezoğlu)

SETLER: 20-25, 25-16, 16-25, 21-25

SÜRE: 111 dakika (29, 28, 25, 29)

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