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Spor

Halkbank deplasmanda set vermeden kazandı

Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında İstanbul Gençlikspor'u deplasmanda 3-0 yendi.

23 Kasım 2024 Cumartesi 18:57 - Güncelleme:
Halkbank deplasmanda set vermeden kazandı
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Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında İstanbul Gençlikspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Salon: Bahçelievler Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Seçkin Yener, Tuncay Sevim

İstanbul Gençlik Spor: Hasan Sıkar, Berkan Bozan, Enaboifo, Furkan Aydın, Gunter, Mert Güneş (Muhammed Aray, Sharifi, Orçun Ergün, Halil İbrahim Kurt)

Halkbank: Sercan Bıdak, Sotola, Lugumdzija, Mert Matic, Ma'a, Kooy (Volkan Döne, Deniz İvgen, Oğulcan Yatgın, Yiğit Aslan, Berk Dilmenler, Tuna Uzunkol)

Setler: 18-25, 17-25, 24-26

Süre: 78 dakika (25, 26, 27)

  • Halkbank
  • SMS Grup Efeler
  • İstanbul Gençlikspor

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