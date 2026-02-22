İSTANBUL 6°C / 4°C
Spor

Halkbank deplasmanda set vermeden kazandı

Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde deplasmanda karşı karşıya geldiği Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

22 Şubat 2026 Pazar 17:40
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Halkbank, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Ünye

Hakemler: Erol Akbulut, Ahmet Ali Uzun

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Baturalp Burak Güngör, Yusuf Bakır, Esmaeilnezhad, Ahmetcan Büyükgöz, Rojas, Butko (Muhammed Aray, Oktay Tetik, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Oğuzhan Tarakçı )

Halkbank: Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Sliwka (Volkan Döne, Arda Bostan, Umut Özdemir, Leal)

Setler: 16-25, 15-25, 22-25

Süre: 81 dakika

