Spor

Halkbank derbide set vermeden kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında oynanan başkent derbisinde Halkbank, Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup etti.

AA13 Aralık 2025 Cumartesi 23:04 - Güncelleme:
Halkbank derbide set vermeden kazandı
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasındaki başkent derbisinde Halkbank, Ziraat Bankkart'ı 3-0 yendi.

Bu sonuçla Halkbank 8. galibiyetini alırken, Ziraat Bankkart ilk mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Meryem Tekol Pelenk

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Nimir, Clevenot (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Kooy, Hilmi Şahin, Aykut Gedik)

Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan, Leal, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Berk Dilmenler, Arda Bostan)

Setler: 23-25, 21-25, 23-25

Süre: 94 Dakika (33, 32, 29)

  • Voleybol maçı
  • Halkbank Ziraat
  • Başkent derbisi

