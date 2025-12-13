Halkbank derbide set vermeden kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasındaki başkent derbisinde Halkbank, Ziraat Bankkart'ı 3-0 yendi.
Bu sonuçla Halkbank 8. galibiyetini alırken, Ziraat Bankkart ilk mağlubiyetini yaşadı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Meryem Tekol Pelenk
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Nimir, Clevenot (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Kooy, Hilmi Şahin, Aykut Gedik)
Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan, Leal, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Berk Dilmenler, Arda Bostan)
Setler: 23-25, 21-25, 23-25
Süre: 94 Dakika (33, 32, 29)