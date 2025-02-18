Halkbank Dörtlü Final biletini kaptı

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Halkbank, Altekma'yı 3-1 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.
Halkbank'ın organizasyonun yarı finalindeki rakibi, Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlikspor eşleşmesinde galip gelen takım olacak.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer
Halkbank: Mirza Lagumdzija, Hidalgo, Mert Matic, Maa, Kooy, Yüksel Bıdak (Volkan Döne, Sotola, İzzet Ünver, Caner Çiçekoğlu)
Altekma: Bahov, Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Suarez (Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Özgür Karababa)
Setler: 25-17, 18-25, 25-19, 25-16
Süre: 95 dakika (21, 24, 26, 24)