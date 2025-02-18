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Spor

Halkbank Dörtlü Final biletini kaptı

Kupa Voley'de mücadele eden Halkbank, rakibi Altekma'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek Dörtlü Final biletini kaptı.

AA18 Şubat 2025 Salı 16:48 - Güncelleme:
Halkbank Dörtlü Final biletini kaptı
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Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Halkbank, Altekma'yı 3-1 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Halkbank'ın organizasyonun yarı finalindeki rakibi, Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlikspor eşleşmesinde galip gelen takım olacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer

Halkbank: Mirza Lagumdzija, Hidalgo, Mert Matic, Maa, Kooy, Yüksel Bıdak (Volkan Döne, Sotola, İzzet Ünver, Caner Çiçekoğlu)

Altekma: Bahov, Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Suarez (Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Özgür Karababa)

Setler: 25-17, 18-25, 25-19, 25-16

Süre: 95 dakika (21, 24, 26, 24)

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