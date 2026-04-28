28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
  Halkbank, Efeler Ligi'nde sezonu 3. sırada tamamladı
Spor

Halkbank, Efeler Ligi'nde sezonu 3. sırada tamamladı

Halkbank, play-off 3-4 etabı serisinin son maçında Spor Toto'yu 3-2 mağlup ederek seriyi 2-1 kazandı. Başa baş geçen mücadelede karar setini önde tamamlayan başkent ekibi, sezonu üçüncü sırada bitirdi.

AA28 Nisan 2026 Salı 21:47
Halkbank, Efeler Ligi'nde sezonu 3. sırada tamamladı
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı 3. maçında Spor Toto'yu 3-2 yenerek seriyi 2-1 kazanan Halkbank, 2025-26 sezonunda 3'üncü oldu.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Tuncay Kandemir, İlknur Çakar

Halkbank: Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Yunus Emre Tayaz, Sokolov, Sliwka (Volkan Döne, Tuna Uzunkol, Ömercan Burak Karahan, Sotola, Umut Özdemir, Ertuğrul Gazi Metin, Arda Bostan)

Spor Toto: Ivovic, Emin Gök, Herrera, Camejo, Mustafa Koç, Orçun Ergün (Burak Mert, Melih Sıratça, İzzet Ünver)

Setler: 25-22, 22-25, 26-24, 21-25, 15-13

Süre: 144 dakika

