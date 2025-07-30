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Spor

Halkbank, Ertuğrul Gazi Metin'i transfer etti

Efeler Ligi ekibi Halkbank, 29 yaşındaki deneyimli orta oyuncu Ertuğrul Gazi Metin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 11:51 - Güncelleme:
Halkbank, Ertuğrul Gazi Metin'i transfer etti
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SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, orta oyuncu Ertuğrul Gazi Metin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla anlaşma sağlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"204 santimetre boyundaki Ertuğrul Gazi Metin, Türk voleybolunun yetiştirdiği önemli orta oyuncular arasında yer almakta olup; Galatasaray, Altekma ve son olarak Arkas Spor gibi takımlarda edindiği tecrübeyle dikkat çekmektedir. Özellikle son dönemdeki blok etkinliği ve istikrarlı performansıyla öne çıkan oyuncu, yeni sezonda mavi-beyaz formamız altında mücadele edecek. Sahadaki enerjisi, oyun disiplini ve fiziksel gücüyle takımımıza katkı sağlamasını beklediğimiz Ertuğrul Gazi Metin'e Halkbank ailesine hoş geldin diyor; sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz."

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