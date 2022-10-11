Halkbank evinde set vermeden kazandı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin üçüncü haftasında Halkbank, sahasında Spor Toto'yu 3-0 yendi.
SALON: Başkent
HAKEMLER: Zeki Bocutçu, Ayşim Koşar
HALKBANK: Yunus Emre Tayaz, Micah Maa, Bruno, Mert Matic, Abdel, Yiğit Gülmezoğlu (Deniz İvgen, Volkan Döne, Mustafa Koç, Hamza Yiğit Aslan)
SPOR TOTO: Kuklinski, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya (Abdulsamet Yalçın, Muhammed Aray, Azizcan Ataoğlan, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Çağatay Durmaz, Dautefendic)
SETLER: 25-12, 25-19, 25-20
SÜRE: 76 dakika (22, 27, 27)