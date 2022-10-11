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Spor

Halkbank evinde set vermeden kazandı

Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.

AA11 Ekim 2022 Salı 00:41 - Güncelleme:
Halkbank evinde set vermeden kazandı
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin üçüncü haftasında Halkbank, sahasında Spor Toto'yu 3-0 yendi.

SALON: Başkent

HAKEMLER: Zeki Bocutçu, Ayşim Koşar

HALKBANK: Yunus Emre Tayaz, Micah Maa, Bruno, Mert Matic, Abdel, Yiğit Gülmezoğlu (Deniz İvgen, Volkan Döne, Mustafa Koç, Hamza Yiğit Aslan)

SPOR TOTO: Kuklinski, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya (Abdulsamet Yalçın, Muhammed Aray, Azizcan Ataoğlan, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Çağatay Durmaz, Dautefendic)

SETLER: 25-12, 25-19, 25-20

SÜRE: 76 dakika (22, 27, 27)

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