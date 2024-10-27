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Spor

Halkbank evinde set vermeden kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Halkbank, ağırladığı Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.

27 Ekim 2024 Pazar 18:38 - Güncelleme:
Halkbank evinde set vermeden kazandı
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Halkbank, ağırladığı Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu

Halkbank: Mert Matic, Maa, Kooy, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Mirza Lagumdzija (Volkan Döne, Sercan Yüksel Bıdak, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Berk Dilmenler)

Spor Toto: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Muhammed Kaya, Doğan Karakoç)

Setler: 25-22, 26-24, 25-20

Süre: 93 dakika (28, 35, 30)

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