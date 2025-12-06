İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Halkbank evinde set vermeden kazandı

Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

AA6 Aralık 2025 Cumartesi 16:26 - Güncelleme:
Halkbank evinde set vermeden kazandı
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında Halkbank, konuk ettiği Gebze Belediyespor'u 3-0 yendi.

Halkbank, bu sonuçla ligdeki galibiyet sayısını 7'e çıkardı. Gebze Belediyespor ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Eser Türkoğlu

Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Sotola, Leal, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Umut Özdemir, Berk Dilmenler)

Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Gutierrez, Bahov (Semih Çelik, Metin Durmuş, Mustafa Susam, Taner Kabakçı, Selim Kalaycı, Kaan Atmaca, Kadir Gürkan Uz, Batuhan Karaca)

Setler: 25-21, 25-21, 25-22

Süre: 81 dakika

Popüler Haberler
