2 Aralık 2025 Salı
Spor

Halkbank, Fenerbahçe'yi set vermeden yendi

SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında Halkbank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

2 Aralık 2025 Salı 18:37
Halkbank, Fenerbahçe'yi set vermeden yendi
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında Halkbank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Yavuz Akdemir, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matiç, Drzyzga (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Galvez, Franca, Mustafa Cengiz, Mirza Lagumdzija, Halit Kurtuluş, Caner Dengin)

Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan, Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Hofer, Umut Özdemir, Yunus Emre Tayaz)

Setler: 20-25, 24-26, 16-25

Süre: 85 dakika (25, 34, 26)

