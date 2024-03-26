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Spor

Halkbank, Fenerbahçe'yi yendi! Final biletini kaptı

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Halkbank, konuk ettiği Fenerbahçe Parolapara'yı 3-1 mağlup ederek, finale yükseldi.

26 Mart 2024 Salı 21:02 - Güncelleme:
Halkbank, Fenerbahçe'yi yendi! Final biletini kaptı
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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Halkbank ile Fenerbahçe Parolapara TVF Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Halkbank adını finale yazdırdı.

Halkbank, Ziraat Bankası'nı 3-2 yenerek finale çıkan Arkas Spor ile Çarşamba günü saat 17:00'de final maçında karşı karşıya gelecek.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yavuz Akdemir, Yasin Okumuş

Halkbank: Matic, Lagumdzija, Ngapeth, Ma'a, Abdel, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver, Doğukan Ulu, Blankenau)

Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Yiğit Gülmezoğlu, Murat Yenipazar, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Peksen, Ali Deniz Yılmaz, Hasan Sıkar, Penchev)

Setler: 25-12, 25-16, 20-25, 26-24

Süre: 112 dakika (22, 25, 31, 34)

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