Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'ya şans tanımadı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Zeki Bocutçu, Yasin İlhan
HALKBANK: Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Saxton, Selçuk Keskin, Bruno (Volkan Döne, Caner Ergül, Yiğit Gülmezoğlu, Abdullah Çam)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu)
SETLER: 25-19, 25-20, 25-22
SÜRE: 83 dakika (23, 30, 30)