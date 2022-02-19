İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2022 Cumartesi / 18 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'ya şans tanımadı
Spor

Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'ya şans tanımadı

Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

19 Şubat 2022 Cumartesi 20:51 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 20:51
ABONE OL

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Zeki Bocutçu, Yasin İlhan

HALKBANK: Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Saxton, Selçuk Keskin, Bruno (Volkan Döne, Caner Ergül, Yiğit Gülmezoğlu, Abdullah Çam)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu)

SETLER: 25-19, 25-20, 25-22

SÜRE: 83 dakika (23, 30, 30)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.