Halkbank, Galatasaray'a set vermedi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Halkbank, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk etti.

TVF Ziraat Bankkart salonunda oynanan mücadeleyi ev sahibi Halkbank, 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Halkbank, ikinci galibiyetini elde etti. Galatasaray HDI Sigorta ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İsmail Yıldırım, Meryem Tekol Pelenk

Halkbank: Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sokolov, Hidalgo, Ertuğrul Gazi Metin (Volkan Döne, Arda Bostan, Hofer)

Galatasaray HDI Sigorta: Arslan Ekşi, Jaeschke, Ahmet Tümer, Patry, Maar, Doğukan Ulu (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Gökçen Yüksel, Can Koç, Wright)

Setler: 25-23, 25-20, 27-25

Süre: 98 dakika (32, 26, 40)