28 Ekim 2025 Salı
Spor

Halkbank, Galatasaray'a set vermedi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Halkbank, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk etti. TVF Ziraat Bankkart salonunda oynanan mücadeleyi ev sahibi Halkbank, 3-0 kazandı.

AA28 Ekim 2025 Salı 22:49
Halkbank, Galatasaray'a set vermedi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Halkbank, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk etti.

TVF Ziraat Bankkart salonunda oynanan mücadeleyi ev sahibi Halkbank, 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Halkbank, ikinci galibiyetini elde etti. Galatasaray HDI Sigorta ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İsmail Yıldırım, Meryem Tekol Pelenk

Halkbank: Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sokolov, Hidalgo, Ertuğrul Gazi Metin (Volkan Döne, Arda Bostan, Hofer)

Galatasaray HDI Sigorta: Arslan Ekşi, Jaeschke, Ahmet Tümer, Patry, Maar, Doğukan Ulu (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Gökçen Yüksel, Can Koç, Wright)

Setler: 25-23, 25-20, 27-25

Süre: 98 dakika (32, 26, 40)

  • Halkbank Galatasaray
  • Voleybol maçı
  • Efeler Lig

