Halkbank, Halit Kurtuluş transferini duyurdu

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında orta oyuncu Halit Kurtuluş'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe Medicana forması giyen 2002 doğumlu oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Sahip olduğu fiziksel kapasite, blok etkinliği ve gelişime açık yapısıyla dikkat çeken Halit Kurtuluş'un takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Oyuncumuza mavi-beyazlı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyor, Halkbank ailesine 'hoş geldin' diyoruz." ifadelerine yer verildi.

Profesyonel kariyerine Altekma'nın 1. lig takımında başlayan Halit Kurtuluş, daha sonra Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Akkuş Belediyespor, Alanya Belediyespor ve Fenerbahçe Medicana takımlarında görev yaptı.