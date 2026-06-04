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Spor

Halkbank, Halit Kurtuluş transferini duyurdu

Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, başarılı orta oyuncu Halit Kurtuluş'u kadrosuna kattığını duyurdu.

AA4 Haziran 2026 Perşembe 10:29 - Güncelleme:
Halkbank, Halit Kurtuluş transferini duyurdu
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında orta oyuncu Halit Kurtuluş'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe Medicana forması giyen 2002 doğumlu oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Sahip olduğu fiziksel kapasite, blok etkinliği ve gelişime açık yapısıyla dikkat çeken Halit Kurtuluş'un takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Oyuncumuza mavi-beyazlı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyor, Halkbank ailesine 'hoş geldin' diyoruz." ifadelerine yer verildi.

Profesyonel kariyerine Altekma'nın 1. lig takımında başlayan Halit Kurtuluş, daha sonra Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Akkuş Belediyespor, Alanya Belediyespor ve Fenerbahçe Medicana takımlarında görev yaptı.

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