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Spor

Halkbank, Kupa Voley'de final biletini kaptı

2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Halkbank, İstanbul Gençlik Spor'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

IHA24 Mart 2025 Pazartesi 16:24 - Güncelleme:
Halkbank, Kupa Voley'de final biletini kaptı
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Müsabakanın 2. setinde skor 10-6 İstanbul Gençlik Spor lehine iken salon aydınlatmasında yaşanan arıza sebebiyle karşılaşma 25 dakika durdu. Salon aydınlatmasındaki arızanın giderilmesinin ardından oyunculara 5 dakikalık file üstü ısınma süresi verildi.

Salon: Yenişehir

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sema Sert Kayıkçı

Halkbank: Dick Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Mirza Lagumdzija, Yoandy Leal Hidalgo, Yunus Emre Tayaz, Micah Kupono Maa, Volkan Done (L) (Ekrem Caner Çiçekoğlu, Marek Sotola)

Başantrenör: Igor Kolakovic

İstanbul Gençlik Spor: Cansın Ogbai Enaboifo, Morteza Sharifi, Furkan Aydın, Christian Manuel Thondike Mejias, Armin Afshin Far, Yiğit Savaş Kaplan, Abdulsamet Yalçın (L) (Orçun Ergün, Hasan Sıkar, Mert Nevzat Güneş)

Başantrenör: Mustafa Ramazanoğlu

Setler: 25-17, 20-25, 25-23, 25-19

Süre: 109 dakika (26, 53, 28, 27)

  • İstanbul Gençlik Spor
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  • 2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

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