Halkbank, Kupa Voley'de final biletini kaptı

Müsabakanın 2. setinde skor 10-6 İstanbul Gençlik Spor lehine iken salon aydınlatmasında yaşanan arıza sebebiyle karşılaşma 25 dakika durdu. Salon aydınlatmasındaki arızanın giderilmesinin ardından oyunculara 5 dakikalık file üstü ısınma süresi verildi.
Salon: Yenişehir
Hakemler: Yavuz Akdemir, Sema Sert Kayıkçı
Halkbank: Dick Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Mirza Lagumdzija, Yoandy Leal Hidalgo, Yunus Emre Tayaz, Micah Kupono Maa, Volkan Done (L) (Ekrem Caner Çiçekoğlu, Marek Sotola)
Başantrenör: Igor Kolakovic
İstanbul Gençlik Spor: Cansın Ogbai Enaboifo, Morteza Sharifi, Furkan Aydın, Christian Manuel Thondike Mejias, Armin Afshin Far, Yiğit Savaş Kaplan, Abdulsamet Yalçın (L) (Orçun Ergün, Hasan Sıkar, Mert Nevzat Güneş)
Başantrenör: Mustafa Ramazanoğlu
Setler: 25-17, 20-25, 25-23, 25-19
Süre: 109 dakika (26, 53, 28, 27)