Halkbank, Kupa Voley'de üst üste 2. şampiyonluğu hedefliyor

Halkbank Voleybol Takımı, Rize'de yapılacak 2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali'nde şampiyon olarak üst üste 2. kez kupayı müzesine götürmek istiyor.

Yarı finalde yarın İstanbul Gençlikspor ile karşılaşacak Halkbank, daha önce kupayı 9 kez kazandı.



Halkbank'ın tecrübeli oyuncuları Volkan Döne ve Caner Çiçekoğlu, yaptıkları açıklamada Rize'de ünvanlarını korumak istediklerini belirtti.

Libero Volkan Döne, Türkiye'nin en başarılı voleybol takımlarından biri olduklarını aktararak, "Halkbank olarak kupayı 10. kez kazanmak istiyoruz. Bilindiği gibi Şampiyonlar Ligi maçından henüz geldik ve her zamanki gibi fazla çalışma olanağı bulamadık. Yine de önce ilk maçı, sonra da finali geçerek şampiyon olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkent ekibinin pasörü Caner Çicekoğlu ise Rize'nin memleketi olduğunu vurgulayarak, "Sporda hedef kupadır. Biz de Türkiye'nin en önemli ikinci kupasını müzemize götürmek istiyoruz. Mutlu bir yorgunluk yaşıyoruz. Kupa şampiyonu ünvanımızı korumak arzusundayız. Tabii ki öncelikli hedef final, daha sonra da kupa." değerlendirmesinde bulundu.