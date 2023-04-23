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Spor

Halkbank rakibine set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Halkbank, sahasında Arkas Spor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

AA23 Nisan 2023 Pazar 19:48 - Güncelleme:
Halkbank rakibine set vermedi
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Halkbank, sahasında Arkas Spor'u 3-0 yendi.

Serinin ikinci maçı 26 Nisan Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. Karşılaşmayı kazanması halinde Halkbank finale yükselecek. Arkas Spor'un eşitliği sağlaması durumunda finale yükselecek takım, Ankara'daki üçüncü maçta belli olacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan Yıldırım

Halkbank: Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Abdel Aziz, Jaeschke, Mert Matic, Ma'a (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Mustafa Koç, Bruno)

Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Hoag, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enes Atlı, Bertuğ Öndeş, Oğuzhan Tarakçı)

Setler: 27-25, 25-17, 25-20

Süre: 85 dakika (32, 23, 30)

  • halkbank
  • Arkas Spor
  • Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi

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