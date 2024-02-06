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Spor

Halkbank sahasında Grupa Azoty ZAKSA ile karşılaşacak

CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Halkbank, sahasında Grupa Azoty ZAKSA ile karşı karşıya gelecek.

AA6 Şubat 2024 Salı 09:26 - Güncelleme:
Halkbank sahasında Grupa Azoty ZAKSA ile karşılaşacak
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın sahasında Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA takımını ağırlayacak.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Maçta hakemler Rumen Paul Catalin Szabo-Alexi ve Portekiz'den Pedro Lopes Pinto görev alacak.

Rakibine deplasmandaki ilk maçta 3-2 yenilen Halkbank, Ankara'daki maçtan 3-0 veya 3-1'lik sonuçlarla galip ayrılması durumunda çeyrek finale yükselecek.

Başkent temsilcisinin 3-2'lik galibiyeti halinde ise altın set oynanacak.

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