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Spor

Halkbank, Serhat Coşkun ile nikah tazeledi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, 36 yaşındaki tecrübeli pasör çaprazı Serhat Coşkun ile sözleşme yeniledi.

AA21 Ağustos 2023 Pazartesi 12:49 - Güncelleme:
Halkbank, Serhat Coşkun ile nikah tazeledi
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Serhat Coşkun'u kadrosunda tuttu.

Başkent kulübü, 36 yaşındaki tecrübeli pasör çaprazıyla sözleşme yenilendiğini duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serhat Coşkun, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye'de tüm kupaları almak isteyen Halkbank takımının yeni sezonda da parçası olacağı için mutluluk duyduğunu ifade etti.

Gerekli çabayı göstermeleri ve takım ruhunu yakalamaları durumunda
istedikleri gibi bir sezon geçirebileceklerini kaydeden Serhat Coşkun, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye ve Avrupa'da geçtiğimiz yıla oranla daha güçlü ekiplerle yarış içinde olacağız.
Bu nedenle bizi zor bir hazırlık süreci ve yoğun bir tempo bekliyor. Umarım doğru yer
ve zamanda performansımızın zirvesinde sakatlıksız tam kadro olarak oyunumuzu
sergileyebiliriz. Neler olacağını merak ve heyecanla bekliyorum."

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