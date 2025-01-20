Halkbank set vermeden kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında oynanan Ankara derbisinde Halkbank, Spor Toto'ya konuk oldu.
TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı.
Halkbank, 15. maçındaki 12. galibiyetini alarak 34 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Spor Toto ise oynadığı 16 karşılaşmada 6. yenilgisini aldı ve 29 puanla 4. sırada kaldı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Erdal Akıncı, Tolgacan Dinçer
Spor Toto: Furkan Dur, Gökhan Gökgöz, Muhammet Kaya, Hidalgo, Edgar, Mustafa Cengiz (Beytullah Hatipoğlu, Doğan Karakoç, Batuhan Avcı, Muagututia)
Halkbank: Mirza Lagumdzija, Maa, Kooy, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Mert Matiç (Volkan Döne, Hidalgo, İzzet Ünver, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Sercan Yüksel Bıdak)
Setler: 24-26, 25-27, 20-25
Süre: 87 dakika (30, 31, 26)