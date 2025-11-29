İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Halkbank, set vermeden kazandı

Efeler Ligi'nin 7. haftasında Halkbank, Akkuş Belediyespor'u 25-15, 25-22 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

29 Kasım 2025 Cumartesi 18:29
Halkbank, set vermeden kazandı
Efeler Ligi'nin 7. haftasında Halkbank, Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Vedat Kırçova

Halkbank: Ulaş Kıyak, Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Yiğit Hamza Aslan, Marek Sotola, Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz

Akkuş Belediyespor: Ahmetcan Büyükgöz, Yusuf Bakır, Metin Toy, Baturalp Burak Güngör, Javier Octavio Concepcion Rojas, Aleksandr Butko, Oktay Tetik (L), Muhammed Aray (L) Selman Ateş, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Karasu, Victor Cardoso, Amin Esmaeilnezhad

Setler: 25-15, 25-22, 25-15

Süre: 1 saat 20 dakika

  • Efeler Ligi
  • Halkbank Akkuş Belediyespor
  • 3-0 Maç

