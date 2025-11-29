Halkbank, set vermeden kazandı

Efeler Ligi'nin 7. haftasında Halkbank, Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Vedat Kırçova
Halkbank: Ulaş Kıyak, Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Yiğit Hamza Aslan, Marek Sotola, Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz
Akkuş Belediyespor: Ahmetcan Büyükgöz, Yusuf Bakır, Metin Toy, Baturalp Burak Güngör, Javier Octavio Concepcion Rojas, Aleksandr Butko, Oktay Tetik (L), Muhammed Aray (L) Selman Ateş, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Karasu, Victor Cardoso, Amin Esmaeilnezhad
Setler: 25-15, 25-22, 25-15
Süre: 1 saat 20 dakika