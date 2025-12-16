İSTANBUL 12°C / 5°C
Spor

Halkbank, Spor Toto'yu set vermeden yendi

SMS Grup Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank, Spor Toto'yu 3-0 mağlup ederek ligdeki 9. galibiyetini aldı.

16 Aralık 2025 Salı 20:04
Halkbank, Spor Toto'yu set vermeden yendi
ABONE OL

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank, Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Ligde bu sezon Halkbank 9'uncu galibiyetini elde ederken, Spor Toto 5'inci mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Yasin İlhan

Halkbank: Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Sokolov, Leal (Volkan Döne, Sotola, Ömercan Burak Karahan)

Spor Toto: Emin Gök, Muhammed Kaya, Camejo, Mustafa Koç, Jaime, İzzet Ünver (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Melih Sıratca, Orçun Ergün, Kaan Bülbül)

Setler: 25-20, 25-21, 25-21

Süre: 83 dakika

  • Halkbank Spor Toto
  • SMS Grup Efeler Ligi
  • 9. galibiyet

Popüler Haberler
