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Spor

Halkbank, Spor Toto'yu son sette geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 7-8 etabı ilk maçında Halkbank, Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti. Seride 1-0 öne geçen Halkbank, 17 Nisan Perşembe günü aynı salonda oynanacak ikinci karşılaşmayı da kazanırsa sezonu 7. sırada tamamlayacak.

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 21:03 - Güncelleme:
Halkbank, Spor Toto'yu son sette geçti
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 7-8 etabı ilk maçında Halkbank, Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti.

Seride 1-0 öne geçen Halkbank, 17 Nisan Perşembe günü aynı salonda oynanacak ikinci karşılaşmayı da kazanırsa sezonu 7. sırada tamamlayacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İlknur Çakar, Koray Yılmazgil

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Caner Çiçekoğlu, Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Mirza Lagumdzija, Leal (Volkan Döne, Deniz İvgen, İzzet Ünver, Batuhan Duman, Yiğit Hamza Aslan, Tuna Uzunkol)

Spor Toto: Muhammed Kaya, Gökhan Gökgöz, Ömer Furkan Dur, Edgar, Batuhan Avcı, Mustafa Cengiz (Beytullah Hatipoğlu, Ümit Demir, Mustafa Koç, Hidalgo, Muagututia, Ulaş Kıyak)

Setler: 25-22, 25-23, 23-25, 26-28, 15-11

Süre: 141 dakika

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