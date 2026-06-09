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Spor

Halkbank, Volkan Döne ile nikah tazeledi

Efeler Ligi ekibi Halkbank, başarılı libero oyuncusu Volkan Döne ile yeni sözleşme imzaladı.

AA9 Haziran 2026 Salı 10:55 - Güncelleme:
Halkbank, Volkan Döne ile nikah tazeledi
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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, yeni sezon kadro planlaması kapsamında libero Volkan Döne ile yeni sözleşme imzaladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Halkbank Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında tecrübeli liberomuz Volkan Döne ile sözleşme yenilemiştir. Sahadaki tecrübesi, liderliği ve takımımıza verdiği katkılarla önemli bir rol üstlenen Volkan Döne'nin yeni sezonda da mavi-beyazlı formamız altında mücadele edecek olmasından mutluluk duyuyoruz. Volkan Döne'ye Halkbank forması altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

39 yaşındaki tecrübeli libero, 2019-2020 sezonundan beri başkent ekibinde forma giyiyor.

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