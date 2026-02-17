İSTANBUL 17°C / 6°C
17 Şubat 2026 Salı
Spor

Halkbank yarın Belçika deplasmanında

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 6. ve son maçında Halkbank yarın Knack Roeselare ile kozlarını paylaşacak.

AA17 Şubat 2026 Salı 09:38
Halkbank yarın Belçika deplasmanında
Halkbank Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın deplasmanda Belçika ekibi Knack Roeselare ile karşılaşacak.

Roeselare kentindeki REO Arena'da oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü, TSİ 22.30'da çalacak.

B Grubu'nda başkent ekibi, 1 galibiyetle son sırada, Knack Roeselare ise 2 galibiyet ve averajla 2. sırada yer alıyor.

Sahasındaki maçta Knack Roeselare'ye 3-2 yenilen Halkbank'ın, play-off turuna yükselmek ya da yoluna CEV Kupası'nda devam etmek için sahadan en az 3-1 galip ayrılması ve Bogdanka LUK Lublin-Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmasının lehine sonuçlanması gerekiyor.

