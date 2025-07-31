İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2025 Perşembe / 5 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5957
  • EURO
    46,5588
  • ALTIN
    4314.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Halkbank yeni pasörünü duyurdu

Efeler Ligi ekibi Halkbank, 43 yaşındaki deneyimli pasör Ulaş Kıyak'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 10:38 - Güncelleme:
Halkbank yeni pasörünü duyurdu
ABONE OL

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, pasör Ulaş Kıyak'ı transfer etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında tecrübeli pasör Ulaş Kıyak ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Ulaş Kıyak'ın Halkbank forması giydiği 2014-2016 yıllarında lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadığı hatırlatılarak, "Ulaş Kıyak, yeni sezonda tekrar mavi-beyaz renkler için mücadele edecek. Ulaş Kıyak'a yeniden Halkbank ailesine 'hoş geldin' diyor, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Lüks teknelerin gözdesi oldular: Kayıkta gözleme mesaisi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.