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Spor

Halkbank yeni sezona hatasız başladı

Efeler Ligi'nde yeni sezon tüm heyecanıyla başladı. Deplasmanda Cizre Belediyespor'a konuk olan Halkbank rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

AA6 Ekim 2024 Pazar 16:51 - Güncelleme:
Halkbank yeni sezona hatasız başladı
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Voleybol SMS Global Efeler Ligi'nin 1. haftasında Halkbank, deplasmanda Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: Cizre

Hakemler: Tuncay Kandemir, Fatih Yayla

Cizre Belediyespor: Emre Batur, Osmany Uriarte, Metin Toy, Ivanov, Mejias, Ömer Furkan Dur (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Kemal Kayhan, Oğuzhan Doğruluk, Ekrem Caner Çiçekoğlu)

Halkbank: Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Kooy, Mert Matic, Micah Ma'a (Volkan Döne, İzzet Ünver, Sercan Yüksel Bidak, Berk Dilmenler, Oğulcan Yatgın)

Setler: 25-23, 25-22, 22-25, 15-25, 21-23

Süre: 135 dakika (28, 27, 29, 24, 27)

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