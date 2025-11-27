İSTANBUL 22°C / 12°C
Spor

Halkbank yeni smaçörünü duyurdu

Efeler Ligi ekibi Halkbank, Polonyalı smaçör Aleksander Sliwka ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

AA27 Kasım 2025 Perşembe 11:57 - Güncelleme:
Halkbank yeni smaçörünü duyurdu
ABONE OL

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Polonyalı smaçör Aleksander Sliwka ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Takımımız, voleybolun önemli isimlerinden Polonya Milli Takımı kaptanı Aleksander Sliwka ile anlaşmaya varmıştır. Yeni sezon yapılanmamız kapsamında kadromuzu güçlendirirken tecrübesi, oyun disiplinine bağlılığı ve üst seviyedeki performans standartlarıyla Sliwka'nın takımımıza değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." denildi.

Milli takım formasıyla 2018'de dünya, 2023'te Avrupa şampiyonluğu, 2024'te ise olimpiyat 2'nciliği yaşayan 30 yaşındaki voleybolcu, ülkesinin ZAKSA kulübüyle de 2021'den itibaren üst üste 3 yıl CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

