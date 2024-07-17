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Spor

Halkbank, Yunus Emre Tayaz ile sözleşme yeniledi

Efeler Ligi ekibi Halkbank, 26 yaşındaki orta oyuncusu Yunus Emre Tayaz ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
Halkbank, Yunus Emre Tayaz ile sözleşme yeniledi
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Yunus Emre Tayaz'ın sözleşmesini yeniledi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 2022'den bu yana Halkbank forması giyen milli voleybolcunun sözleşmesinin uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yunus Emre, Halkbank'ta kaldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Kulübün bize tanıdığı imkanların hakkını vermek için elimizden geleni yapacağız. Arkamızda kazanılmış iki kupa var. Bu yıl ünvanlarımızı koruyup Avrupa'da daha da başarılı olarak, Halkbank'ı hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz. Bunun yolu da birlik ve çok çalışmaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.

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